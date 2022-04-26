Брокер Баянов дал рекомендации по диверсификации инвестиций

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Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов рассказал, что в условиях высокой волатильности и инфляции фондовый рынок становится привлекательным для долгосрочных инвестиций.
Брокер Баянов дал рекомендации по диверсификации инвестиций
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с Life.ru эксперт заявил, что во времена высокой инфляции лучше всего создать диверсифицированный портфель, рассчитанный на долгосрочную перспективу.

«Сейчас не стоит делать краткосрочную ставку на один определённый сектор. Диверсификация инвестиций по разным фондам, классам активов, географическим регионам и секторам может помочь снизить риск. Ключевые секторы для инвестирования — это энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию. Мы также считаем, что 2022 год станет тем самым «одним годом из пяти», когда акции стоимости вырвутся в лидеры», — отметил Баянов.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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