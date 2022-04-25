Власти Татарстана рассказали о ситуации в сфере экономики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что объём поступлений в консолидированный бюджет республики по итогам I квартала составил 93,2 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета республики — 85 млрд рублей.
Власти Татарстана рассказали о ситуации в сфере экономики
  • © Михаил Фролов / prav.tatarstan.ru

Об этом информирует «Бизнес Online».

В то же время Минниханов отметил, что, по предварительным подсчётам Минфина республики, ожидается снижение поступлений в бюджет на фоне западных санкций.

«Снижение прибыли (ожидается. — RT) до 21 млрд рублей к уровню прошлого года. Из них 19 млрд — предприятия промышленности и торговли», — уточнил он.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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