Власти Татарстана рассказали о ситуации в сфере экономики
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Об этом информирует «Бизнес Online».
В то же время Минниханов отметил, что, по предварительным подсчётам Минфина республики, ожидается снижение поступлений в бюджет на фоне западных санкций.
«Снижение прибыли (ожидается. — RT) до 21 млрд рублей к уровню прошлого года. Из них 19 млрд — предприятия промышленности и торговли», — уточнил он.
Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.