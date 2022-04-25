Никитин и Турсунов подписали меморандум о намерениях сотрудничества

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Навоийской области Узбекистана Нормат Турсунов подписали меморандум о намерениях сотрудничества между сторонами.
Никитин и Турсунов подписали меморандум о намерениях сотрудничества
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Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.

В рамках документа стороны планируют развивать сотрудничество по таким направлениям, как промышленное производство, строительство, химия и нефтехимия, торговля и логистика, пищевая промышленность, гуманитарная сфера (наука, образование, спорт, туризм).

«Я с большим оптимизмом смотрю на сотрудничество с этим регионом, потому что, по сути, он является свободной экономической зоной. Все совместные предприятия, и локализация наших производств здесь более выгодна. Также есть специальные правительственные программы», — передаёт слова Никитина ИА «Время Н».

Меморандум — это первый шаг в налаживании взаимоотношений, которые будут полезными для обоих регионов, добавил, со своей стороны, Турсунов.

Ранее сообщалось, что страны Евразийского экономического союза инвестировали в экономику Москвы около $3 млрд.

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