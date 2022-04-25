Финансовый аналитик Антонов спрогнозировал снижение курса евро до 76 рублей

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Ангелина Шурпина
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года.
Финансовый аналитик Антонов спрогнозировал снижение курса евро до 76 рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

По словам эксперта, на курс оказывают влияние несколько факторов.

Это «падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок ФРС США, период налоговых платежей в России, пик которых пришёлся на 25 апреля, продажа валютной выручки экспортёрами в рамках ранее введённых мер ЦБ России, согласие стран ЕС платить за российский газ через «Газпромбанк», объяснил он.

По мнению специалиста, важную роль сыграло заявление ЕС об отсутствии единства по введению новых санкций против России.

«Курс евро может продолжить плавное снижение к рублю и другим мировым валютам. В ближайшее время при сохраняющейся тенденции евро может опуститься к уровню 76 рублей», — заключил Антонов.

Ранее стало известно о том, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года.

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