Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» число рабочих мест в Москве увеличилось

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число рабочих мест, создаваемых в Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы», теперь составляет 550 тыс.

Рост числа рабочих мест стал возможен после заключения семи договоров с инвесторами по преобразованию бывших промзон «Октябрьское поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недостроя в Тропарёво-Никулино, передаёт НСН со ссылкой на слова заммэра.

«Сейчас в проработке находится ещё около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объём высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10% выросло общее число новых рабочих мест — с 500 тыс. до 550 тыс.», — сказал Ефимов.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в размере 448 млн рублей. Эти деньги будут направлены на строительство поликлиники в районе, школы и дороги.