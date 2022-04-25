Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» число рабочих мест в Москве увеличилось
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Рост числа рабочих мест стал возможен после заключения семи договоров с инвесторами по преобразованию бывших промзон «Октябрьское поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недостроя в Тропарёво-Никулино, передаёт НСН со ссылкой на слова заммэра.
«Сейчас в проработке находится ещё около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объём высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10% выросло общее число новых рабочих мест — с 500 тыс. до 550 тыс.», — сказал Ефимов.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в размере 448 млн рублей. Эти деньги будут направлены на строительство поликлиники в районе, школы и дороги.