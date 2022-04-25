Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» число рабочих мест в Москве увеличилось

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число рабочих мест, создаваемых в Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы», теперь составляет 550 тыс.
Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» число рабочих мест в Москве увеличилось
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Рост числа рабочих мест стал возможен после заключения семи договоров с инвесторами по преобразованию бывших промзон «Октябрьское поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недостроя в Тропарёво-Никулино, передаёт НСН со ссылкой на слова заммэра.

«Сейчас в проработке находится ещё около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объём высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10% выросло общее число новых рабочих мест — с 500 тыс. до 550 тыс.», — сказал Ефимов.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в размере 448 млн рублей. Эти деньги будут направлены на строительство поликлиники в районе, школы и дороги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить