Jacobin: антироссийские санкции наносят ущерб позициям доллара в мире
«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошёл Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает», — заявил Марцетич.
Он назвал ироничным возможность нанесения ущерба доллару со стороны самих же Соединённых Штатов.
В результате политики США многие страны выразили опасения, что зависимость от доллара делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.