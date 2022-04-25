Jacobin: антироссийские санкции наносят ущерб позициям доллара в мире

Санкционная политика в отношении России чревата подрывом доверия к доллару в качестве мировой резервной валюты. Об этом в статье для издания Jacobin написал обозреватель Бранко Марцетич.

«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошёл Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает», — заявил Марцетич.

Он назвал ироничным возможность нанесения ущерба доллару со стороны самих же Соединённых Штатов.

В результате политики США многие страны выразили опасения, что зависимость от доллара делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.