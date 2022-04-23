Bloomberg: США и ЕС обсуждают шаги по ограничению импорта российской нефти

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Американские официальные лица и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые могут быть приняты для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от продажи энергоресурсов.
Bloomberg: США и ЕС обсуждают шаги по ограничению импорта российской нефти
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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, обсуждаемые варианты включают в себя запрет, установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы удержать доходы, которые Россия получала после начала специальной военной операции на Украине.

По информации издания, цель переговоров представителей США и ЕС заключается в том, чтобы «понять, как наиболее сильно можно ударить по президенту России Владимиру Путину».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что среди стран — членов ЕС отсутствует единство по вопросу наложения эмбарго на импорт российских энергоносителей. 

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