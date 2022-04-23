В Малайзии изучают российскую систему передачи финансовых сообщений

Малайзийские финансовые институты изучают российскую систему передачи финсообщений и могут присоединиться к ней в случае соответствия ряду критериев, заявил посол в Москве Бала Чандран.

«Если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет — они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнёра, который ведёт бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.