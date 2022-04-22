Финансовый аналитик Беляев назвал российский рынок привлекательным для ушедших компаний

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Финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что многие ушедшие из России компании захотят вернуться, поскольку ненасыщенный отечественный рынок является для них крайне привлекательным.
Финансовый аналитик Беляев назвал российский рынок привлекательным для ушедших компаний
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Такое мнение он высказал в беседе с ФАН.

«Я предполагаю, что есть общая оценка российского рынка как ёмкого, и как перспективного, и как набирающего обороты. А самое главное, что он отличается от западных рынков тем, что не насыщен товарами народного потребления и торговыми сетями. Это надо его насыщать, насыщать и насыщать. Вот этим он особенно перспективен и привлекателен для этих компаний. Так что мы будем предполагать, что ни одна компания рынок не упускает. Потому что уйти с рынка легко, а вернуться непросто», — рассказал экономист.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что шведская компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

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