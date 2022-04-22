Финансовый аналитик Коган прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган дал прогноз относительно курсов доллара и евро на конец апреля.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Курс фактически полностью контролируется ЦБ, поэтому теоретически на валютном рынке сейчас может происходить всё что угодно — от 60 рублей за доллар до 150 рублей. Технически на Мосбирже доллар пытается опуститься в канал, диапазон которого — это 65—75 рублей, но он будет встречать на пути к низовым значениям массу серьёзных точек сопротивления. Первая из них — 74—74,2. Поэтому ждать сильного укрепления на бирже не стоит. Более реальным видится диапазон в 75—80 рублей. По евро история примерно такая же. Примерный прогноз на остаток апреля — 82—87 рублей при текущих 80», — считает эксперт.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.