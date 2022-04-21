Аналитик Артюхов прокомментировал ситуацию с уходом ряда компаний из России

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал ситуацию с уходом ряда компаний из России.

«Рынок в целом представляет из себя пространство с огромным количеством ниш, которые заполнены профильными игроками. Когда освобождается место, на поле выходит новый производитель, который хочет расшириться и внедрить свой продукт в массы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам аналитика, если сегодня уйдут какие-то компании, то им на смену придут другие претенденты.

Как отметил Артюхов, в России очень много производителей, которые хотят работать и продавать, но у них не было такой возможности, поскольку они «терялись» среди импорта.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.