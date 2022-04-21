В Москве снизят до 11% ставку по льготным кредитам для промышленных предприятий

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки реальному сектору экономики города.
В Москве снизят до 11% ставку по льготным кредитам для промышленных предприятий
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Об этом сообщает «Российская газета».

«Бизнес обращался по поводу снижения ставки до уровня, который им кредитует региональный фонд поддержки промышленности, — мы её снизим с 15 до 11%, и это будет, конечно, хорошим подспорьем для предприятий», — заявил Собянин при посещении Московского мельничного комбината №3.

Как отметил мэр, для промышленных предприятий действуют и другие меры поддержки, в том числе льготы по налогу на имущество, налогам на землю и на прибыль, а также субсидии для новых инвестиционных проектов.

«Помимо этого, мы ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования — спасибо огромное Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности, они активно также субсидируют кредиты для предприятий», — добавил Собянин.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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