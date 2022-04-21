Аналитик Деев прокомментировал позиции евро на валютном рынке

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал позиции евро на валютном рынке.
Аналитик Деев прокомментировал позиции евро на валютном рынке
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«Растёт инфляция, которая достигает рекордных значений за последние десятилетия, а возможности регуляторов противостоять этому ограниченны. Если ФРС ещё имеет возможность повышать ставку, для ЕЦБ сделать это крайне сложно», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам аналитика, для США уровень ставки 2—2,5% возможен, а такая же отметка в Европе может привести к дефолту Италии, Греции, Испании и Франции.

Как считает эксперт, в ближайшее время будет наблюдаться дальнейший рост инфляции в Европе.

«В такой ситуации евро наверняка начнёт слабеть к доллару, но говорить о крахе европейской валюты пока ещё рано», — добавил Деев.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.

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