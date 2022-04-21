Профессор Маланичев высказался о перспективах американской нефти в Европе

Приглашённый профессор РЭШ, владелец канала «Технологии против геологии» Александр Маланичев высказался о перспективах американской нефти в Европе.

«Ряд ограничений в настоящий момент препятствует интенсивному наращиванию объёмов добычи в США, даже с учётом повышения цены после введения ограничений поставок в Европу», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Маланичев, число скважин снизилось до значений 2013 года в 4,5 тыс. единиц, и дальнейшее снижение резерва приведёт к замедлению ввода новых добывающих скважин и, соответственно, объёмов добычи.

Он также напомнил, что выработка нефти на одну установку непрерывно снижается в течение 13 месяцев подряд.

«Инвесторы публичных компаний, добывающих нефть в США, не настроены наращивать объёмы добычи и планируют возвращать прибыль в виде дивидендов», — подчеркнул эксперт.

Маланичев привёл данные Rystad Energy, согласно которым сейчас выдаётся более 200 разрешений в неделю, что превышает максимум 2018 года, когда рост добычи составил 1,7 млн б/с.

«Но даже такого прироста объёма было бы недостаточно для замещения российской нефти в Европе, импорт которой составляет более 2,3 млн б/с, не считая нефтепродуктов», — заключил он.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.