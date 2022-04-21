В Минэнерго заявили, что продажа энергоресурсов России со скидкой не будет долгосрочной

Продажа российских энергоресурсов со скидкой не будет долгосрочной. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Дисконты, которые мы видим, — да, результат незаконного давления, но мы не считаем, что это в долгосрочной перспективе может сохраниться при нормальном функционировании рынка», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в ходе заседания общественного совета Минэнерго.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.