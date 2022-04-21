Власти Севастополя снизили ставки арендной платы за землю для предпринимателей

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Правительство Севастополя снизило ставки на аренду земельных участков для предпринимателей.
Власти Севастополя снизили ставки арендной платы за землю для предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента по имущественным и земельным отношениям города Александра Ксенофонтова.

В частности, ставка арендной платы с видом разрешённого использования «Культурное развитие» была сокращена до 0,1%, с видом «Общественное питание» — до 3%.

Ожидается, что доходы бюджета города сократятся на 223,7 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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