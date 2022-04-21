Власти Севастополя снизили ставки арендной платы за землю для предпринимателей

Правительство Севастополя снизило ставки на аренду земельных участков для предпринимателей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента по имущественным и земельным отношениям города Александра Ксенофонтова.

В частности, ставка арендной платы с видом разрешённого использования «Культурное развитие» была сокращена до 0,1%, с видом «Общественное питание» — до 3%.

Ожидается, что доходы бюджета города сократятся на 223,7 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.