Экономист Заборцев дал советы компаниям, занимающимся импортозамещением

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев, директор по инновациям в компании «ОС-Центр», дал советы компаниям, занимающимся импортозамещением.

В беседе с Life.ru он заявил, что прежде всего нужно трезво оценивать свои силы и возможности. Также эксперт рекомендует внимательно следить за новостями о новых мерах поддержки.

Кроме того, по мнению Заборцева, стоит использовать возможность занять ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка иностранных компаний.

Как полагает эксперт, желательно действовать «активно и дерзко».

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.