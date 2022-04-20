Экономист Заборцев дал советы компаниям, занимающимся импортозамещением

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Экономист и предприниматель Пётр Заборцев, директор по инновациям в компании «ОС-Центр», дал советы компаниям, занимающимся импортозамещением.
Экономист Заборцев дал советы компаниям, занимающимся импортозамещением
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что прежде всего нужно трезво оценивать свои силы и возможности. Также эксперт рекомендует внимательно следить за новостями о новых мерах поддержки.

Кроме того, по мнению Заборцева, стоит использовать возможность занять ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка иностранных компаний.

Как полагает эксперт, желательно действовать «активно и дерзко».

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

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