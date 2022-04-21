Брокер Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля

Персональный брокер финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля.

«За последние недели рубль существенно укрепился против доллара и евро. Рубль на текущий момент уже достиг ключевых уровней, которые являются неким компромиссом между интересами государства по наполнению бюджета и поддержания уровня спроса со стороны потребителей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в дальнейшем ЦБ станет осторожно искать баланс для уменьшения колебаний рубля в рамках принимаемых мер.

Как отметил Селезнёв, ожидается стабилизация курса в диапазоне 82—87 рублей за евро до конца апреля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.