Брокер Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля

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Персональный брокер финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля.
Брокер Селезнёв прокомментировал динамику курса рубля
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«За последние недели рубль существенно укрепился против доллара и евро. Рубль на текущий момент уже достиг ключевых уровней, которые являются неким компромиссом между интересами государства по наполнению бюджета и поддержания уровня спроса со стороны потребителей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в дальнейшем ЦБ станет осторожно искать баланс для уменьшения колебаний рубля в рамках принимаемых мер.

Как отметил Селезнёв, ожидается стабилизация курса в диапазоне 82—87 рублей за евро до конца апреля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.

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