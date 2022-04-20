Оборот IT-компаний в Удмуртии достиг 20 млрд рублей в 2021 году

Удмуртские IT-компании в 2021 году вышли на второе место в Приволжском федеральном округе по темпам роста оборота, который составил более 20 млрд рублей.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Экспорт продуктов и услуг только за девять месяцев 2021 года составил $7,4 млн, что на 20% больше такого же периода 2020 года. А налоговые поступления от отрасли в бюджет Удмуртии увеличились на 10% и составили 2,5 млрд рублей», — заявил глава республики Александр Бречалов на сессии регионального парламента.

Также стало известно, что Минцифры Татарстана, образовательная платформа GeekBrains и казанский «ИТ-парк» подвели итоги проекта «Карьерная мастерская», передаёт «Реальное время».

Как выяснили специалисты, 54,3% жителей региона готовы начать обучение ИТ-профессиям в ближайшее время, а ещё 18,4% уже учатся.

Больше всего татарстанцы интересуются профессиями, связанными с программированием (17,4%), тестированием (17,5%), системной аналитикой (14,8%), веб-дизайном (23,6%) и маркетингом (22,5%).

Ранее академический директор программы MOOVE by Skolkovo × МТС и совместной магистратуры с МФТИ «Цифровые технологии в бизнесе» Александр Колегов прокомментировал ситуацию на рынке труда в сфере IT.