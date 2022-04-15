Аналитик Юшков назвал основные влияющие на нефтяные цены факторы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в беседе с RT, какие факторы сейчас влияют на нефтяные цены.

«Когда европейские страны, например, возвращаются к диалогу о том, вводить ли им запрет на импорт российской нефти, то начинается очередная паника среди трейдеров: что будет, если российская нефть уйдёт с рынка, какой будет дефицит? От этого нефть дорожает», — пояснил специалист.

При этом, подчеркнул собеседник RT, как только публикуется новый санкционный пакет и в нём нет ограничений в отношении нефти, то рынок «более или менее успокаивается».

«Когда появляются новости о том, что российская нефть всё больше уходит в Индию, опять начинается снижение цены... Также успокоительно влияют новости о том, что российскую нефть перемешивают с какой-то другой или с нефтепродуктами — это показывает, что российская нефть довольно хорошо уходит на внешние рынки», — рассказал Юшков.

При этом, по его словам, на мировом рынке всё равно наблюдается дефицит нефти.

«Многие страны просто не могут увеличить объём производства. В 2020 и в 2021 годах было огромное недоинвестирование в нефтяную отрасль, сейчас мы пожинаем эти плоды», — добавил специалист.

Кроме того, по его мнению, важную роль играет ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае.

«Все, конечно, смотрят на Китай, как у них складывается ситуация с коронавирусом. Если локдауны будут расширяться, то потребление нефти там будет снижаться, и это будет давить на цены. Если они будут снимать часть ограничений, тогда цена будет расти ещё больше», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $112,39 за баррель.