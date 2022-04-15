Экономист Гинько объяснил наращивание темпов производства золота в России

Короткая ссылка
Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в стране с января по февраль производство золота увеличилось на 2,13% — до 38,9 т.
Экономист Гинько объяснил наращивание темпов производства золота в России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«У России пятая часть и даже чуть больше всех золотовалютных резервов находится в золотых слитках. Мы по этому показателю являемся одним из лидеров в мире, занимая пятое место по объёмам золота. Это где-то около 2,3 тыс. тонн. Увеличивая производство золота, мы увеличиваем нашу финансовую подушку безопасности и укрепляем рубль, что очень важно с точки зрения происходящих в мире событий», — сказал экономист.

По его словам, из-за обесценивания мировых резервных валют инвесторы будут доверять валютам с материальным обеспечением в виде золота, нефти, природного газа, чёрных и цветных металлов.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить