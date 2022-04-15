Экономист Гинько объяснил наращивание темпов производства золота в России

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в стране с января по февраль производство золота увеличилось на 2,13% — до 38,9 т.

«У России пятая часть и даже чуть больше всех золотовалютных резервов находится в золотых слитках. Мы по этому показателю являемся одним из лидеров в мире, занимая пятое место по объёмам золота. Это где-то около 2,3 тыс. тонн. Увеличивая производство золота, мы увеличиваем нашу финансовую подушку безопасности и укрепляем рубль, что очень важно с точки зрения происходящих в мире событий», — сказал экономист.

По его словам, из-за обесценивания мировых резервных валют инвесторы будут доверять валютам с материальным обеспечением в виде золота, нефти, природного газа, чёрных и цветных металлов.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.