Аналитик Беляев прокомментировал ситуацию с ценами в российских магазинах

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Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» данные Минпромторга о том, что на фоне стабилизации курса рубля происходит снижение цен в продуктовом и непродуктовом ретейле.
Аналитик Беляев прокомментировал ситуацию с ценами в российских магазинах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ажиотаж прошёл, поэтому ретейлеры поняли, что цены надо всё-таки снижать. Естественно, они снижают не на все товары и не так, как они их подняли, оставляя для себя кое-какой зазор. Сказать, что всё вернулось на прежние позиции, нельзя, потому что всё-таки инфляционные процессы у нас не затормозились», — объяснил Беляев.

При этом экономист отметил, что цены откатились не на прежние позиции, а на более приемлемые для потребителя.

Вероятно, с этих позиций в перспективе они вновь начнут постепенно повышаться.

Ранее, по сообщениям ФАН, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

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