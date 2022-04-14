PGNiG оспорил решение суда ЕС в отношении обязательств «Газпрома»

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, отклонившего жалобу компании на решение Европейской комиссии от 2018 года о принятии предложенных «Газпромом» обязательств, направленных на прекращение нерыночных практик в странах ЕС.
PGNiG оспорил решение суда ЕС в отношении обязательств «Газпрома»
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Об этом говорится на сайте компании.

«PGNiG надеется, что суд ЕС разделит доводы, изложенные в апелляции, и что действия «Газпрома», связанные со злоупотреблением доминирующим положением, получат решительный ответ со стороны ЕК», — отмечается в сообщении.

Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск польского концерна PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома», принятое в мае 2018 года.

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