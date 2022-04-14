PGNiG оспорил решение суда ЕС в отношении обязательств «Газпрома»
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Об этом говорится на сайте компании.
«PGNiG надеется, что суд ЕС разделит доводы, изложенные в апелляции, и что действия «Газпрома», связанные со злоупотреблением доминирующим положением, получат решительный ответ со стороны ЕК», — отмечается в сообщении.
Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск польского концерна PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома», принятое в мае 2018 года.