Жители Москвы сэкономили миллионы рублей при выкупе земли у города
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Об этом сообщает НСН.
«В I квартале 2022 года горожане выкупили 24 таких участка общей площадью 2,8 га на сумму 98,6 млн рублей. При этом благодаря льготе они сэкономили 147,9 млн рублей», — уточнил Ефимов.
Всего с момента вступления в силу данной льготы граждане выкупили 175 земельных участков совокупной площадью 19,5 га на общую сумму 338,2 млн рублей.
В целом они сэкономили 507,2 млн рублей, заключил Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Для них зафиксируют ставку на аренду земли в размере 1 рубля сроком на три года.