Жители Москвы сэкономили миллионы рублей при выкупе земли у города

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые три месяца 2022 года жители столицы сэкономили почти 148 млн рублей при покупке у города земли, на которой находится их недвижимость.

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