Жители Москвы сэкономили миллионы рублей при выкупе земли у города

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые три месяца 2022 года жители столицы сэкономили почти 148 млн рублей при покупке у города земли, на которой находится их недвижимость.
Жители Москвы сэкономили миллионы рублей при выкупе земли у города
  • Gettyimages.ru
  • © IP Galanternik D.U.

Об этом сообщает НСН.

«В I квартале 2022 года горожане выкупили 24 таких участка общей площадью 2,8 га на сумму 98,6 млн рублей. При этом благодаря льготе они сэкономили 147,9 млн рублей», — уточнил Ефимов.

Всего с момента вступления в силу данной льготы граждане выкупили 175 земельных участков совокупной площадью 19,5 га на общую сумму 338,2 млн рублей.

В целом они сэкономили 507,2 млн рублей, заключил Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Для них зафиксируют ставку на аренду земли в размере 1 рубля сроком на три года.

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