Специалисты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы в России

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Эксперты рынка стройматериалов рассказали, как текущая экономическая ситуация отразится на стоимости товаров, и чего ожидать в будущем.
Специалисты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы в России
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  • © zazamaza

Основными строительными материалами Россия может обеспечить себя сама, поэтому в этом сегменте значительного роста цен не ожидается.

В то же время то, что касается отделочных материалов и изделий, то они в основном поставляются из-за рубежа. Они зависят от стоимости валюты, сказал в беседе с Life.ru руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын.

«Существует альтернативная продукция в иностранных государствах, не поддержавших санкции, но её доля на рынке незначительна, что делает вполне вероятным дефицит и, как следствие, рост стоимости», — добавил он.

По словам специалиста департамента стратегических исследований компании Total Research Николая Вавилова, цены на стройматериалы за этот год выросли по некоторым позициям на 30—50%.

Такой рост продолжится до тех пор, пока не будут решены логистические вопросы по доставке материалов, альтернативных европейским, спрогнозировал он.

Так, серьёзно могут вырасти цены на элитную сантехнику и мраморные плиты для отделки, отметил эксперт.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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