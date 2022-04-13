Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли.

По его мнению, у Европы не получится быстро заменить российскую нефть.

«Тем не менее многие европейские страны уже говорят о постепенном отказе от нефти из России и переориентации на других поставщиков. Процесс этот долгий и непростой, но с учётом антироссийских настроений спрос на нефть со стороны ЕС будет снижаться. Если США снимут санкции с Венесуэлы и Ирана, то тогда у них сократится время на переориентацию поставок из других стран», — добавил Антонов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с российской нефтью.