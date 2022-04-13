В правительстве Москвы рассказали о новой мере поддержки столичных девелоперов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что новая антикризисная мера поддержки столичных девелоперов позволяет перенести на шесть месяцев платежи по рассрочке за II квартал 2022 года.

Об этом сообщает НСН.

Как уточняется, собственники вправе перенести платежи по рассрочке при изменении вида разрешённого использования (ВРИ) участков.

«За данной мерой уже обратились девять инвесторов. Они отсрочили платежи на общую сумму 1,23 млрд рублей за смену ВРИ 17 земельных участков», — сказал Ефимов.

Эта мера входит в план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, утверждённый мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце марта.

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