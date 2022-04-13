В Москве на треть увеличился выпуск текстиля в 2022 году

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московские производители текстильных изделий и одежды за первые два месяца 2022 года увеличили выпуск продукции на 34,8% относительно предыдущего аналогичного периода.
В Москве на треть увеличился выпуск текстиля в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Ted Horowitz

Об этом сообщает НСН.

«Объём отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 млрд рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», — добавил Ефимов.

Всего в Москве 211 предприятий лёгкой промышленности, на которых трудятся 18,7 тыс. человек. В прошлом году компании инвестировали в развитие своих производств более 1,5 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить