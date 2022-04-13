В Москве на треть увеличился выпуск текстиля в 2022 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московские производители текстильных изделий и одежды за первые два месяца 2022 года увеличили выпуск продукции на 34,8% относительно предыдущего аналогичного периода.

Об этом сообщает НСН.

«Объём отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 млрд рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», — добавил Ефимов.

Всего в Москве 211 предприятий лёгкой промышленности, на которых трудятся 18,7 тыс. человек. В прошлом году компании инвестировали в развитие своих производств более 1,5 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.