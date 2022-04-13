В Москве на треть увеличился выпуск текстиля в 2022 году
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Об этом сообщает НСН.
«Объём отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 млрд рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», — добавил Ефимов.
Всего в Москве 211 предприятий лёгкой промышленности, на которых трудятся 18,7 тыс. человек. В прошлом году компании инвестировали в развитие своих производств более 1,5 млрд рублей.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.