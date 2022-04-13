Специалист Зубец дал прогноз по ситуации с российской экономикой

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз по ситуации с экономикой страны.

«В прошлом году, по данным Росстата, у нас был рост на 4,7%. С точки зрения развития экономики и доходов населения это был успешный год. Цены на стройматериалы и продукты росли, потому что у народа были деньги на то, чтобы эти товары покупать. К тому же рост реального ВВП говорит о том, что доходы населения росли быстрее инфляции», — отметил Зубец.

По его словам, если в 2022 году падение ВВП составит 2—4%, то в 2023-м экономика как раз на эти проценты должна вырасти.

«При инвестициях в импортозамещение и другие сектора экономики и высоких ценах на российский экспорт, который даст приток валюты, это вполне решаемая задача», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.