Финансовый аналитик Корнейчук спрогнозировал курс рубля к маю
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В разговоре с «Российской газетой» эксперт отметил, что ряд факторов помог укреплению национальной валюты.
В их числе, например, политика Банка России, а также введённые пакеты иностранных санкций, — ограничения существенно сократили объём импорта в Россию, экспортёры не видят спроса на весь объём продаваемой валюты, снижается интерес к долларам и евро.
По его словам, к маю колебания курса рубля ожидаются в диапазоне 77—83 рублей за доллар и 88—93 рублей за евро.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.