Экономист Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России

Экономист Елена Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

«В целом на данный момент уже приняты важные шаги для того, чтобы поддержать предпринимателей и бизнесменов. Это и льготное кредитование, и кредитные каникулы, и прекращение всевозможных проверок. Конечно, снижение налоговой ставки сыграло бы ключевую роль в развитии бизнеса и, как следствие, импортозамещения», — сказала она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Несмотря на то что частный бизнес ещё не до конца восстановился после кризиса, вызванного пандемией, у предпринимателей есть перспективы для расширения и поддержания внутреннего российского рынка, подытожила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.