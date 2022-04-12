Экономист Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России

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Экономист Елена Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.
Экономист Тюрина прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России
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«В целом на данный момент уже приняты важные шаги для того, чтобы поддержать предпринимателей и бизнесменов. Это и льготное кредитование, и кредитные каникулы, и прекращение всевозможных проверок. Конечно, снижение налоговой ставки сыграло бы ключевую роль в развитии бизнеса и, как следствие, импортозамещения», — сказала она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Несмотря на то что частный бизнес ещё не до конца восстановился после кризиса, вызванного пандемией, у предпринимателей есть перспективы для расширения и поддержания внутреннего российского рынка, подытожила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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