Эксперт Марцинкевич рассказал о последствиях для Германии в случае отказа от российского газа

Главный редактор портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич рассказал, к чему может привести полный отказ ФРГ от импорта российского газа.

В беседе с Nation News эксперт заявил, что Германия сможет продержаться без поставок газа из России около 1,5—2 месяцев. Он подчеркнул, что только 30% газа в ФРГ идёт в энергетику.

Закрытие любого из предприятий и заводов приводит к срыву цепочки поставщиков, напомнил он.

«Есть совершенно конкретные частные немецкие компании, которые и работают с компанией «Газпром экспорт» на основании долгосрочных контрактов. С учётом того, что изменились правила трубопроводных экспортных поставок, немецкие компании либо примут решение, что они смогут сотрудничать на этих условиях, либо откажутся от продолжения работать. Но если Германия откажется от российского газа, то откатится к уровню 1945 года, об этом заявил глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер», — рассказал Марцинкевич.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.