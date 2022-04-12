Высокотехнологичные производства стройматериалов появятся в Зеленограде
- Gettyimages.ru
- © Nordroden
Там разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов, передаёт НСН со ссылкой на слова заммэра.
Как уточняется, участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного инвестпроекта.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 га земли в Зеленоградском административном округе под строительство индустриального парка. Планируется, что он вложит в проект 14,5 млрд рублей, а также создаст более 1,9 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.