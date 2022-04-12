Высокотехнологичные производства стройматериалов появятся в Зеленограде

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва предоставит инвестору земельный участок общей площадью около 36 га в Зеленограде для возведения индустриального парка.
Высокотехнологичные производства стройматериалов появятся в Зеленограде
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Там разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов, передаёт НСН со ссылкой на слова заммэра.

Как уточняется, участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного инвестпроекта.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 га земли в Зеленоградском административном округе под строительство индустриального парка. Планируется, что он вложит в проект 14,5 млрд рублей, а также создаст более 1,9 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

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