В Москве рассказали о росте объёма инвестиций Белоруссии в экономику столицы
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Об этом информирует НСН.
«Москву и Белоруссию связывает длительное и эффективное деловое партнёрство», — отметил заммэра.
По его словам, с октября 2020 года по октябрь 2021-го вложения Белоруссии в экономику Москвы увеличились на 60%.
Как правило, белорусы инвестируют в торговлю, недвижимость, транспорт, логистику и промышленное производство, уточнил Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.