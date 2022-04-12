В Москве рассказали о росте объёма инвестиций Белоруссии в экономику столицы

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на 1 октября 2021 года накопленный объём инвестиций из Белоруссии в экономику Москвы составил $820 млн. За пять лет этот показатель вырос в 7,6 раза.

Об этом информирует НСН.

«Москву и Белоруссию связывает длительное и эффективное деловое партнёрство», — отметил заммэра.

По его словам, с октября 2020 года по октябрь 2021-го вложения Белоруссии в экономику Москвы увеличились на 60%.

Как правило, белорусы инвестируют в торговлю, недвижимость, транспорт, логистику и промышленное производство, уточнил Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в текущем году.