Аналитик Кулаков посоветовал инвестировать в занимающиеся импортозамещением МСП

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков выразил мнение, что россиянам следует рассмотреть вариант инвестирования в малые и средние импортозамещающие предприятия (МСП).

Это может быть крайне выгодно в краткосрочной перспективе, вдвое приумножив вложения инвестора, сказал он в беседе с «Известиями».

«Очевидно, что часть недостающих компонентов может быть произведена в России — просто до этого никто не ставил такой задачи. И как показывает практика, импортозамещение при относительно небольшом объёме заказа быстрее всего на практике реализует малый бизнес. Предприятия, которые смогут восполнить возникший на рынке дефицит технологических решений, материалов, запчастей, смогут вырасти кратно», — добавил Кулаков.

Он отметил, что своевременное вложение накоплений в такого рода предприятия смогут быть крайне выгодной инвестицией.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.