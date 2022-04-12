Аналитик Кулаков посоветовал инвестировать в занимающиеся импортозамещением МСП

Короткая ссылка
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков выразил мнение, что россиянам следует рассмотреть вариант инвестирования в малые и средние импортозамещающие предприятия (МСП).
Аналитик Кулаков посоветовал инвестировать в занимающиеся импортозамещением МСП
  • Gettyimages.ru
  • © Milan Krasula

Это может быть крайне выгодно в краткосрочной перспективе, вдвое приумножив вложения инвестора, сказал он в беседе с «Известиями».

«Очевидно, что часть недостающих компонентов может быть произведена в России — просто до этого никто не ставил такой задачи. И как показывает практика, импортозамещение при относительно небольшом объёме заказа быстрее всего на практике реализует малый бизнес. Предприятия, которые смогут восполнить возникший на рынке дефицит технологических решений, материалов, запчастей, смогут вырасти кратно», — добавил Кулаков.

Он отметил, что своевременное вложение накоплений в такого рода предприятия смогут быть крайне выгодной инвестицией.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить