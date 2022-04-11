Предприятия МСП арендовали у Москвы 83 помещения в 2022 году

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса за первый квартал 2022 года на спецторгах арендовали у Москвы 83 нежилых помещения.
Предприятия МСП арендовали у Москвы 83 помещения в 2022 году
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«За три месяца 2022 года предприниматели заключили с городом 83 договора аренды нежилой недвижимости общей площадью 4,6 тыс. кв. м. Всего за время действия программы с 2017 года предприниматели этой категории арендовали у города на льготных условиях 1718 объектов общей площадью 91 тыс. кв. м», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что специальные торги проводятся для самозанятых и компаний, входящих в реестр МСП.

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