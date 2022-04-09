В ряде районов Воронежской области началась весенняя посевная
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время в Богучарском, Верхнемамонском, Калачеевском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах засеяно 8000 га. В основном это ячмень, а также пшеница и овёс.
Всего в 2022 году под яровые культуры в области выделено 2,7 млн га.
В регионе работают 22 собственных семеноводческих хозяйства, пять семенных заводов, также НИИ и опытные станции.
Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.