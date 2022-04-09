Льготными кредитными программами в Оренбургской области воспользовались 450 предприятий

Льготными кредитными программами и кредитными каникулами в Оренбургской области воспользовались 450 предприятий.

Об этом сообщает RIA56.

«Мы работаем в условиях ограничений. Мы должны коренным образом перестроить и перестраиваем экономику. Даже этого короткого времени хватило, чтобы наши предприятия пересмотрели логистику, нашли новых поставщиков и рынки сбыта», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, для бизнеса действуют все меры поддержки.

«В этом году дополнительно направим в экономику 1 млрд рублей», — отметил глава региона.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.