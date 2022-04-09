В МВФ одобрили создание управляемого спецсчёта для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение в пользу создания управляемого специального счёта для оказания содействия стабилизации экономики Украины.

«По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет сегодня одобрил открытие управляемого счёта для Украины, обеспечив доноров надёжным инструментом для направления помощи Украине», — следует из заявления на сайте фонда.

Открытие соответствующего счёта позволит донорам предоставлять Украине гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР).

В марте МВФ утвердил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд.

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о готовности организации оказать Украине финансовую помощь.