В Самарской области выделят 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году
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Об этом сообщает volga.news.
Из областного бюджета направят 2,6 млрд рублей, из федерального — 2,4 млрд. Господдержка предназначена для 39 направлений.
Для малых форм хозяйствования в регионе, например, реализуются несколько видов грантовой поддержки. Продолжается приём документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в направлении «Семейная ферма».
Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.