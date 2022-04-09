В Самарской области выделят 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году

В Самарской области предусмотрено около 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году.

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