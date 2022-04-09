В Самарской области выделят 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году

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В Самарской области предусмотрено около 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году.
В Самарской области выделят 5 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Batyr Sepetnov / EyeEm

Об этом сообщает volga.news.

Из областного бюджета направят 2,6 млрд рублей, из федерального — 2,4 млрд. Господдержка предназначена для 39 направлений.

Для малых форм хозяйствования в регионе, например, реализуются несколько видов грантовой поддержки. Продолжается приём документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в направлении «Семейная ферма».

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.

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