Экономист Климанов прокомментировал укрепление курса рубля

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Директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов прокомментировал укрепление курса рубля.
Экономист Климанов прокомментировал укрепление курса рубля
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«С одной стороны, это то реальное состояние, которое характеризует текущий момент. При относительно небольшом или пониженном спросе на иностранную валюту спрос на рубли сохраняется, именно он сейчас нужен для расчёта во внешних экономических отношениях», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, действия ЦБ и органов власти направлены на то, чтобы рубль был стабильным и крепким.

«Поэтому та ситуация, которая сейчас сформировалась, реально отражает соотношение спроса и предложения на рубль как на валюту», — считает эксперт.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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