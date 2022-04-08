Специалист Мамичев высказался о решении ЦБ по ключевой ставке

Основатель Video Inside Александр Мамичев прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.

«Снижение ключевой ставки ЦБ России станет триггером и для сокращения ставок по кредитам для населения и бизнеса, что может стимулировать потребление и сократит издержки компаний на обслуживание долговых обязательств», — цитирует эксперта Life.ru.

По его мнению, в целом это будет мера стимулирования экономического роста в России.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Банка России.