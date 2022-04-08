Доцент Домащенко прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке

Короткая ссылка
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Доцент Домащенко прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«На мой взгляд, это довольно осторожный шаг», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его прогнозу, теперь уровни ставок по кредитам и депозитам «синхронно переставят на три процентных пункта ниже».

Со своей стороны, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал решение ЦБ и неожиданным, и вполне закономерным.

«Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд: индекс потребительских цен падает», — пояснил он.

Как считает Карпунин, для отечественного рынка акций снижение ставки — положительный драйвер.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых. 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк России будет принимать все необходимые меры для поддержки российского финансового сектора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить