Доцент Домащенко прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.

«На мой взгляд, это довольно осторожный шаг», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его прогнозу, теперь уровни ставок по кредитам и депозитам «синхронно переставят на три процентных пункта ниже».

Со своей стороны, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал решение ЦБ и неожиданным, и вполне закономерным.

«Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд: индекс потребительских цен падает», — пояснил он.

Как считает Карпунин, для отечественного рынка акций снижение ставки — положительный драйвер.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк России будет принимать все необходимые меры для поддержки российского финансового сектора.