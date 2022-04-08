Доцент Домащенко прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке
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«На мой взгляд, это довольно осторожный шаг», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его прогнозу, теперь уровни ставок по кредитам и депозитам «синхронно переставят на три процентных пункта ниже».
Со своей стороны, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал решение ЦБ и неожиданным, и вполне закономерным.
«Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд: индекс потребительских цен падает», — пояснил он.
Как считает Карпунин, для отечественного рынка акций снижение ставки — положительный драйвер.
Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк России будет принимать все необходимые меры для поддержки российского финансового сектора.