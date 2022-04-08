В Подмосковье рассказали о планах по производству овощей и зерновых

Полевые работы в Московской области начнутся в третьей декаде апреля. Аграрии намерены увеличить производство овощей, зерновых и масличных культур не менее чем на 10%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

Он отметил, что в 2022 году планируют собрать около 86 тыс. т капусты (против 75,5 тыс. т в 2021 году).

«Благодаря федеральной и региональной поддержке аграриев ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье на 10%», — сказал Мурашов.

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.