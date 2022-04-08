В Москве одобрили первые льготные кредиты для промышленников

Столичные власти одобрили первые льготные кредиты для промышленников — производителей продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«За первую неделю действия программы льготного кредитования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 44 заявки, общая сумма кредитов по которым составит 17 млрд рублей», — заявил Собянин.

По его словам, это только первый этап выдачи льготных кредитов. Всего на данную инициативу планируют направить до 150 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли.