В Москве одобрили первые льготные кредиты для промышленников

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Столичные власти одобрили первые льготные кредиты для промышленников — производителей продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники.
В Москве одобрили первые льготные кредиты для промышленников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«За первую неделю действия программы льготного кредитования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 44 заявки, общая сумма кредитов по которым составит 17 млрд рублей», — заявил Собянин.

По его словам, это только первый этап выдачи льготных кредитов. Всего на данную инициативу планируют направить до 150 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли.

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