Сбербанк прекратил валютные переводы за границу в связи с санкциями

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С 7 апреля Сбербанк остановил переводы за границу в иностранной валюте, переводы за рубеж в рублях при этом остаются доступны, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Сбербанк прекратил валютные переводы за границу в связи с санкциями
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — цитирует РИА Новости сообщение банка.

Запрет коснётся переводов, совершаемых в отделениях банка и в мобильном приложении.

Уточняется, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счета клиентов в полном объёме вместе с комиссией.

«Также по-прежнему доступны переводы в рублях в «Сбербанк Онлайн» в некоторые страны ближнего зарубежья», — пояснили в кредитной организации.

Ранее стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка.

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