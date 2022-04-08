Сбербанк прекратил валютные переводы за границу в связи с санкциями
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«В связи со вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте», — цитирует РИА Новости сообщение банка.
Запрет коснётся переводов, совершаемых в отделениях банка и в мобильном приложении.
Уточняется, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счета клиентов в полном объёме вместе с комиссией.
«Также по-прежнему доступны переводы в рублях в «Сбербанк Онлайн» в некоторые страны ближнего зарубежья», — пояснили в кредитной организации.
Ранее стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка.