Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился до 73 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился до 73 рублей впервые с ноября 2021 года.

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Об этом сообщило РИА Новости. Курс евро упал ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года. Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.