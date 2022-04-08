Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился до 73 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился до 73 рублей впервые с ноября 2021 года.
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
Об этом сообщило РИА Новости.
Курс евро упал ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
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