Экономист Домащенко назвал факторы укрепления рубля

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко перечислил факторы, способствующие укреплению рубля на Московской бирже.

В разговоре с «Известиями» он выразил мнение, что укреплению нацвалюты способствуют фактор отсутствия нерезидентов, высокая комиссия — 12% на покупку долларов, евро и фунтов, обязательство продавать экспортёрами 80% валютной выручки, сложности с импортом из недружественных России стран.

По его мнению, курс «на таком искусственном рынке может быть любым».

«На курс рубля имеют влияние только решения ЦБ по контролю за трансграничным движением капиталов. При ослаблении возможностей приобрести валюту и открытии импорта рубль будет слабеть», — сказал экономист.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.