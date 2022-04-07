Shell: связанные с действительностью в России потери составят $4—5 млрд

Потери нефтегазовой компании Shell, связанные с её деятельностью в России, составят от $4 млрд до $5 млрд в I квартале 2022 года. Соответствующая информация приводится на сайте компании.

«Ожидается, что в I квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов (как то: списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам), связанное с деятельностью в России, составит от $4 млрд до $5 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее Shell заявила о планах отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Кроме того, компания объявила о закрытии всех свои заправок на территории России.