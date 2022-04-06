Агроном Белый прокомментировал посевной сезон

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Главный агроном АО «Агрохолл» Леонид Белый прокомментировал посевной сезон.
Агроном Белый прокомментировал посевной сезон
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что большинство аграриев настроены позитивно.

«У представителей отрасли есть запас горючего, который обычно большинство специалистов создают ещё в ноябре-декабре на будущий сезон. Что касается иностранных семян, особенно культуры подсолнечника, — их тоже приобретали ещё до санкций, в конце 2021 года», — сказал эксперт.

По его словам, после посевной аграриям стоит задуматься, как быть дальше, поскольку ряд представителей сельского хозяйства ориентировались на импортные семена.

Как добавил Белый, активизировались российские производители и не исключено, что вскоре удастся полностью перейти на отечественные семена.

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.

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